Край! Керкез хвърли оставка

Той беше притиснат да си тръгва час по-скоро

18 сеп 25 | 23:24
Фатме Мустафова

След многожеството заявки за оставка, Душан Керкез направи необходимото. 

Той подаде оставка като треньор на ЦСКА веднага след завръщането от Стара Загора, където "армейците" загубиха с 0:1 от Арда в отложен мач за първенство.

Босненският специалист и целият отбор бяха причакани на базата в Панчарево от десетки фенове на "червените", сред които и техният тартор Иван Велчев-Кюстендилеца. 

"Керкез беше притиснат да си тръгва час по-скоро. Първоначално започна да се оправдава,но после обяви пред всички, че напуска", съобщава  БЛИЦ. 

