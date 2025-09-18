Край! Керкез хвърли оставка

След многожеството заявки за оставка, Душан Керкез направи необходимото.

Той подаде оставка като треньор на ЦСКА веднага след завръщането от Стара Загора, където "армейците" загубиха с 0:1 от Арда в отложен мач за първенство.



Босненският специалист и целият отбор бяха причакани на базата в Панчарево от десетки фенове на "червените", сред които и техният тартор Иван Велчев-Кюстендилеца.



"Керкез беше притиснат да си тръгва час по-скоро. Първоначално започна да се оправдава,но после обяви пред всички, че напуска", съобщава БЛИЦ.

