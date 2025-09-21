Скандал! Оуен скочи на феновете на Ливърпул

Бившият английски национал Майкъл Оуен нарече феновете на Ливърпул лицемери заради трансфера на шведския нападател Александър Исак в клуба.

Оуен отбеляза, че феновете на "червените" са недоволни от напускането на защитника Трент Александър-Арнолд в Реал Мадрид, докато желанието на Исак да напусне Нюкасъл възможно най-бързо е приветствано от феновете на Ливърпул. "Наивно е да се разстройваш, когато играч напусне клуба ти, ако същото се случва и другаде. Разбира се, феновете на Нюкасъл са разстроени, че Исак си е тръгнал.

Но спомнете си феновете на Ливърпул, които бяха разстроени, че Трент си е тръгнал. Но сега клубът купи Исак и феновете отново са щастливи, въпреки че някой друг е загубил това, което е харесвал. Това е футбол. Не харесвам този вид лицемерие", каза Оуен.

Беше доста активно трансферно лято за Ливърпул. Не знам статистиката, но не си спомням отбор, който е спечелил титлата да е правил толкова много промени.

Не предвиждах, че ще купим седем нови и ще продадем седем играча. Мислех, че ще има само няколко промени и обещания за още.

Сега вече идва големият въпрос, може ли да се направят толкова много промени и да се запази известна приемственост в тима? Но това ще го разберем след време.

За мен беше невероятно лято, а феновете на Ливърпул, на които им е вменено консуматорското мислене, също са много радостни.

Като се вгледам в отделните играчи, трансферите ми харесват. Няма такива, за които не съм сигурен, че си заслужават парите.

Да, Екитике направи окуражаващ старт в Ливърпул, показвайки самообладание пред вратата на противника. Впечатлен съм от видяното до сега от 21-годишния френски национал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com