Сираков иска да направи Левски още по-добър, но...

Легендата и президент на Левски Наско Сираков бе специален гост на празненствата по случай 110 години Берое и 40 години от титлата на заралии.

Все още действащият собственик на Левски коментира развитието на българския футбол и младите футболисти, включително новото правило на БФС, задължаващо клубовете да използват играч под 23 години като титуляр за поне 45 минути от следващия сезон.

„Аз ако имам 20 деца да играят в първия отбор, ще играят всичките. Ако нямам, търся от чужбина. Не ми харесва това, което става в Берое. Силно се съмнявам, че Берое ако играе само с българи, ще се задържи една година в „А“ Група“, заяви Наско Сираков.

„Аз сега търся българи и винаги съм търсил, но не мога да намеря такива, които да играят на това ниво в Левски, а искам да го направя още по-добър. Българите с това правило, което въведоха от БФС, само ще им оскъпят цената, а качество няма да има."

„Докато в България не се направи 10-годишна програма за развитието на детско-юношеския футбол, и то да я направят хора от чужбина с развити школи, няма да заработи. Лудогорец от 10 години има може би най-добрата школа. Колко футболисти са излезли от тази школа? Нула. Харчат се милиони, евала им правя на ръководството, но не са изкарали нито един играч, защото гонят високи цели“, завърши Сираков.

„Тук-таме се появява някой талант и му се радваме сякаш се е родил Господ. Франция като ги бихме 1993 година, направиха 10-годишна програма, след три години станаха европейски шампиони, след пет – световни. Същата работа и с Германия“, каза още Наско Сираков.

