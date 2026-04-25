Шампионска победа! "Левски" с подарък за новия собственик

С шампионска победа над ЦСКА във Вечното дерби "Левски зарадва новия си собственик Атанас Бостанджиев, който бе в ложата на Националния стадион заедно със сина си и Даниел Боримиров.

Левски удари с 3:1 ЦСКА във Вечното дерби от първия кръг на плейофите от Шампионската група в родната Първа лига и вече докосва първата си шампионска титла от 2009-ата година насам! Хората на Хулио Веласкес доминираха на Националния стадион „Васил Левски“ пред пълните трибуни.

Двубоят започна зле за „сините“, но след това те стигнаха до шеметен обрат в рамките на 3 минути в края на първото полувреме. Кристиан Макун си заби нелеп автогол в 11-ата минута след кошмарна грешка на вратаря Светослав Вуцов. Головата машина на Левски Евертон Бала изравни в 42-ата минута след подарък на Адриан Лапеня. Точно преди почивката Акрам Бурас с гол-шедьовър направи пълен обрат. Резервата Мазир Сула пък в 80-ата минута фиксира крайния резултат и узакони победата на своите.

Като цяло „сините“ доминираха на терена, но трябва да се отбележи, че все пак Христо Янев заложи на голяма част от резервните си футболисти, за да ги съхрани за полуфинала реванш в турнира за Купата на България срещу Лудогорец.

Левски пропусна доста положения и да победи по-изразително. Веднъж и гредата помогна на вратаря Димитър Евтимов след удар на Майкон.

След тази победа Левски има 73 точки на актива си на върха на класирането. „Сините“ са 11 точки пред втория ЦСКА 1948 и с 13 пред актуалния шампион и хегемон Лудогорец. В следващия кръг Левски играе с ЦСКА 1948 и при победа ще стане официално и на практика новият шампион още след седмица. ЦСКА на Христо Янев пък остава на 4-ата позиция с 56 пункта на сметката си.

В началните минути цареше по-спокойната игра, като тя беше и сравнително равностойна.

"Червените" имаха шанс от статично положение, при което Петко Панайотов центрира добре, а Адриан Лапеня засече с глава в аут.

В 11-ата минута ЦСКА поведе на Левски с автогол на Кристиан Макун. Защитата в синьо не успя да изнесе добре, като Макун върна към нехаещия Светослав Вуцов, който пусна топката под крака си. Пресиран от Йоанис Питас, вратарят не успя да изчисти от голлинията - 1:0.

Седем-осем минути по-късно Левски имаше шанс да отговори, макар и не 100-процентов. Диагонален изстрел на Евертон Бала мина встрани от вратата на символичния домакин. Второто поред създадено положение от "сините" бе по-добро - центриране от фал на Бала бе пропуснато от Макун, Кристиан Димитров засече, като топката за около метър не навести вратата на Димитър Евтимов.

Следващият шанс за "сините" дойде след половин час игра и при контраатака, подета от Акрам Бурас. Ради Кирилов също спечели терен и шутира в близкия ъгъл, който бе покрит от Евтимов. Майкон пък пробва късмета си от далеч след 37 минути игра - изстрелът му мина твърде високо над вратата пред Сектор Б. Далеч по-сполучлив бе удар на Макун от същата дистанция - Евтимов обаче показа рефлекс и спаси.

В 40-ата минута Светльо Вуцов продължи да показва колебания, като не се намеси особено добре при центриране от корнер, но в крайна сметка не произлезе нищо освен карамбол.

"Сините" възстановиха паритета в сетните минути от полувремето. Опит за успореден пас на Евертон Бала в наказателното поле бе лошо пресечен от Лапеня. Топката се върна в Бала, който прониза Евтимов , прокарвайки топката между краката на вратаря 1:1

Ново нападение за Левски от левия фланг резултира в бърз втори гол. "Сините" навлязоха в наказателното на ЦСКА чрез Око-Флекс, а секунди по-късно топката бе на пътя на Акрам Бурас. Алжирският левичар с едно красиво докосване разпечата Евтимов - 1:2.

Малко след антракта Ради Кирилов можеше да се възползва от подарък от отбраната на армейците. За щастие на символичния домакин, Евтимов скъси разстоянието с Кирилов и осуети по-големи неприятности. ЦСКА отвърна с много неточен изстрел от дистанция на Андрей Йорданов.

Кристиан Димитров имаше интересен опит да изненада Евтимов от 60-70 метра в 58-ата минута, но остана далеч. В ответната атака ЦСКА бе близо до изравняване. Алехандро Пиедраита получи на скорост на дъгата, проби между трима в синьо, като при завършващия си удар шпагат му попречи да отбележи за 2:2.

След точно час игра Армстронг Око-Флекс се размина с трето попадение за отбора от "Герена". Ирландецът не очакваше топката да стигне до него, макар самият той да бе на позиция сам срещу вратата. Око-Флекс се размина с кълбото.

В 65-ата минута Левски можеше до голяма степен да предреши изхода на двубоя. Добра комбинация по левия фланг за "сините" стигна до Майкон, чийто изстрел се отби в лявата греда. При добавката Кирилов не вкара в опразнената врата, а прати топката във външната част на мержата.

След това Опасен удар от дъгата на Йоанис Mитас мина на сантиметри от горния ляв ъгъл на вратата на Вуцов.

В 80-ата падна трети гол за Левски! Евертон Бала намери откъсващия се зад гърба на Пастор - Мазир Сула. Алжирецът влезе в наказателното поле и вкара топката във вратата на Евтимов - 1:3.

До края не паднаха нови голове, а Левски триумфира заслужено във Вечното дерби! Освен това „сините“ са само на 3 точки от слагането на край на 14-годишната хегемония на Лудогорец.

ЦСКА – Левски 1:3

Голмайстори: 1:0 - Кристиан Макун авт. (11), 1:1 - Евертон Бала (42), 1:2 - Акрам Бурас (45), 1:3 – Мазир Сула (80)

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 3. Андрей Йорданов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 11. Мохамед Брахими, 19. Иван Турицов (К), 28. Йоанис Питас, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 77. Алехандро Пиедраита, 94. Исак Соле

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов (К), 71. Оливер Камдем, 99. Радослав Кирилов

