Съперник на Левски изненада Аякс. Драма с дузпа

Следващият съперник на Левски в Лига Европа - НЕК Неймеген, измъкна престижно равенство 1:1 при гостуването си на Аякс в осмия кръг на нидерландското първенство. Домакините поведоха рано, но гостите изравниха от спорна дузпа и удържаха резултата въпреки сериозния натиск на амстердамския гранд. НЕК продължава без победа от 29 август, но показа характер само пет дни преди сблъсъка с българския шампион. Левски гостува в Неймеген на 15 октомври от 22:00 часа.

Аякс поведе, но спорна дузпа обърка плановете му

Мачът на „Йохан Кройф Арена“ започна отлично за домакините. Още в седмата минута Толу Арокодаре засече с глава центриране на Джорти Мокио и изпрати топката в мрежата за 1:0.

Преднината обаче се оказа краткотрайна. В 19-ата минута съдията Сердар Гьозюбююк отсъди дузпа за НЕК след нарушение на Мокио срещу Ноа Лебретон. Зад топката застана опитният Тджарон Чери, който хладнокръвно изравни.

Решението предизвика дискусии за евентуална засада в началото на атаката на гостите. В социалните мрежи се появиха и мнения, че Мокио е заслужавал по-тежко наказание, но реферът му показа жълт картон, а дузпата остана в сила.

Аякс реагира светкавично. Само три минути след изравняването Мокио можеше да се реваншира, но мощният му удар срещна напречната греда. Малко по-късно Оскар Глух също пропусна отлична възможност, след като вратарят Гонсало Кретас спаси изстрела му.

До почивката домакините продължиха да търсят втори гол, но защитата на НЕК издържа.

Вратарят на НЕК отчая нападателите на Аякс

След почивката амстердамският гранд отново пое инициативата и притисна съперника си. Най-чистото положение дойде в 76-ата минута, когато Абдела Уазан се измъкна зад защитата и остана сам срещу Кретас. Стражът на НЕК обаче направи решително спасяване и запази равенството.

Въпреки натиска Аякс така и не намери път към втори гол. С равенството тимът събра 15 точки и заема петото място, докато НЕК е 11-и с 9 точки.

Левски среща съперник, който още търси първия си успех в Европа

Следващото изпитание за НЕК е домакинството на Левски във втория кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е в четвъртък, 15 октомври, от 22:00 часа българско време на стадион „Гофертстадион“.

И двата отбора ще търсят първите си точки в турнира. Левски започна участието си с домакинско поражение с 0:1 от РБ Залцбург, докато нидерландците претърпяха тежък разгром с 0:5 при гостуването на Ювентус в Торино.

НЕК няма победа във всички турнири от 29 август, когато надделя с 3:1 над Цволе. Равенството срещу Аякс прекъсна поредицата от поражения и равенства, но не и чакането на нов успех. Именно в такава ситуация нидерландците ще посрещнат българския шампион.