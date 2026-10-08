Роналдо трогна света с думи за Меси

Една от най-великите истории във футбола стигна до своя емоционален край. Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина, а сред хората, които му отдадоха почит, беше човекът, с когото повече от две десетилетия делеше върха на световния футбол - Кристиано Роналдо. Думите на португалеца превърнаха раздялата в още по-силен момент между две легенди, чието съперничество беляза цяла епоха.

Историята ти ще живее вечно

Аржентина победи Бенин с 3:0 в приятелски мач, който се превърна в последната страница от кариерата на Меси с националната фланелка. Той се сбогува по начин, който му подхождаше - с гол и две асистенции.

След срещата Меси публикува емоционално послание, посветено на раздялата си с националния тим. Сред хилядите реакции се открои тази на Роналдо.

„Лео, ти се бори толкова години за страната си и за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина. Прегръдки“, написа португалската звезда.

Думите му веднага предизвикаха огромен отзвук. След години на сравнения, рекорди, „Златни топки“, голове и безкрайни спорове кой е по-великият, Роналдо избра най-простото и силно послание - уважение.

Краят на една невероятна национална кариера

Меси оставя националния отбор като абсолютна легенда на Аржентина. Той е изиграл 208 мача и е отбелязал 126 гола - рекорди за страната и в двете категории.

Най-големият миг дойде през 2022 г., когато изведе Аржентина до световната титла. Преди това преживя и тежки разочарования, включително загубения финал на Мондиал 2014, но никога не се отказа от националната фланелка.

Кариерата му с Аржентина включва още олимпийската титла от 2008 г. и две победи в Копа Америка - през 2021 и 2024 г. Той завършва и като двукратен световен вицешампион - през 2014 и 2026 г.

От сълзите до световния връх

Пътят на Меси с националния отбор далеч не беше лесен. Години наред именно липсата на голям трофей с Аржентина беше използвана като основен аргумент срещу него в спора за мястото му сред най-великите.

След загубени финали дойде момент, в който нападателят дори обяви оттеглянето си от националния тим. После се върна.

И точно това завръщане доведе до най-славните години - Копа Америка, световната титла и окончателното превръщане на Меси в национален герой.

Затова и думите на Роналдо имат особена тежест. Португалецът отлично знае какво означава десетилетия наред да носиш очакванията на цяла държава върху раменете си.

Съперничество, което промени футбола

Роналдо и Меси бяха големите лица на футбола през по-голямата част от XXI век. Двамата превърнаха индивидуалното си съперничество в невиждана надпревара за голове, трофеи и рекорди.

Меси държи рекорда с осем „Златни топки“. На клубно ниво той остави най-дълбоката си следа в Барселона, с която спечели четири пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на УЕФА и три пъти Световното клубно първенство. След това носи екипа на Пари Сен Жермен, а от 2023 г. играе за Интер Маями.

Но последният му мач за Аржентина сложи край на нещо още по-голямо от статистиката.

Епохата на Меси в националния отбор приключи. А един от най-великите му съперници избра да я изпрати не със спор кой е номер едно, а с признание, което казва всичко: тази история ще живее вечно.