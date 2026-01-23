Рома пречупи Щутгарт, драма и изненади в Лига Европа

Рома постигна престижна победа в най-очаквания мач от кръга в Лига Европа, а останалите срещи донесоха драма, автоголове, червени картони и размествания в класирането. Няколко отбора направиха решителна крачка към директното класиране, докато други усложниха сериозно шансовете си за продължаване напред.

Рома-Щутгарт 2:0

Рома победи Щутгарт с 2:0 в сблъсъка с най-голям интерес от кръга. Николо Пизили беше героят за римляните, като реализира и двете попадения – първото в края на първото полувреме, а второто в последната минута след асистенция на Пауло Дибала. Тимът на Джан Пиеро Гасперини заема шесто място в класирането с 15 точки и към момента влиза директно в следващата фаза, докато „швабите“ са 13-и и най-вероятно ще играят плейофи.

Брага-Нотингам Форест 1:0

Португалският Брага надделя над Нотингам Форест с 1:0 в мач, белязан от странни обрати. В 53-ата минута Морган Гибс-Уайт пропусна дузпа за английския тим, а в ответната атака Райън Йейтс си отбеляза автогол, който се оказа решаващ. Брага е пети в класирането и почти сигурен за директно продължаване напред, докато Нотингам Форест заема 15-а позиция.

Селта Виго-Лил 2:1

Селта Виго постигна впечатляваща победа над Лил с 2:1, въпреки че игра повече от час с човек по-малко. Вилиот Сведберг откри резултата, но Уго Сотело беше изгонен още в 29-ата минута. Въпреки числения си недостиг галисийците направиха 2:0 чрез Карл Старфелд, а Лил стигна само до почетен гол на Оливие Жиру пет минути преди края.

Ница-Гоу Ахед Ийгълс 3:1

Ница постигна първата си победа в турнира, след като се наложи над Гоу Ахед Ийгълс с 3:1 у дома. Шарл Ванхут и Тиаго Гувея се разписаха за тима от Лазурния бряг, а Фин Стокерс върна едно попадение за гостите. Въпреки успеха Ница остава без шансове за продължаване напред и вече е на 33-а позиция с три точки.

Динамо Загреб-ФКСБ 4:1

Динамо Загреб бе категоричен в балканското дерби срещу ФКСБ, побеждавайки с 4:1. Монсеф Бакрак и Дион Бельо осигуриха ранен аванс на хърватите, Даниел Бирлигеа намали в края на първата част, но Бельо вкара втория си гол, а Сандро Куленович оформи крайния резултат в добавеното време. Динамо е 20-и с 10 точки, докато ФКСБ е 29-и с минимални шансове за плейофите.

Ференцварош-Панатинайкос 1:1

Ференцварош и Панатинайкос завършиха 1:1 в оспорван мач в Будапеща. Домакините поведоха чрез дузпа, реализирана от Деле в 63-ата минута, а Анас Зарури изравни за гостите от Атина двайсет минути по-късно. Ференцварош заема седма позиция, а Панатинайкос е 19-и.

Залцбург-Базел 3:1

Залцбург победи Базел с 3:1, като реши мача още преди почивката. Керим Алайбегович се разписа два пъти, а Франс Крациг добави трето попадение. За швейцарците точен беше Жереми Агбонифо. Двата тима са съседи в класирането – на 27-о и 28-о място с по 6 точки.

Утрехт-Генк 0:2

В последния мач от програмата, забавен с повече от 50 минути заради мерки за сигурност, Генк спечели гостуването си на Утрехт с 2:0. Закария Ел Уахди откри резултата преди почивката, а Дан Хейманс оформи крайния резултат от дузпа в края. Генк е десети с 13 точки и остава в битката за директно класиране, докато Утрехт е в дъното с едва една точка.

