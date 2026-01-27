Реал Мадрид отново номер едно в света по приходи

Ливърпул е английският клуб с най-високи приходи през миналия сезон според годишния доклад Deloitte Football Money League. За първи път в 29-годишната история на изследването обаче нито един клуб от Висшата лига не попада в топ 4.

Реал Мадрид отново заема първото място с приходи от 1,61 млрд. евро, далеч пред Барселона с 974 млн.

Байерн Мюнхен с 860 млн. и Пари Сен Жермен с 837 млн. се нареждат съответно на трето и четвърто място.

Ливърпул е пети, след като се изкачва от осмата позиция през сезон 2023/24 - скок, който се дължи не само на спортните успехи на отбора на Арне Слот, но и на организирането на повече концерти на "Анфийлд" с участието на изпълнители като Тейлър Суифт, Дуа Липа и Брус Спрингстийн.

Марко Д'Елия, асистент-директор в Deloitte Sport Business Group, потвърди, че това е първият път, в който Ливърпул, с общи приходи от 836 млн. евро, оглавява класацията на клубовете от Висшата лига.

"Силното представяне на Ливърпул беше движено от резултатите на терена, приходите от Шампионската лига и 7-процентен ръст в търговските приходи - каза той. - Това се дължи на по-големия фокус върху събития извън дните на мачове на "Анфийлд", включително концерти на Тейлър Суифт и корпоративни събития.

Те също така се възползваха от проблемите на други клубове от Висшата лига - най-вече Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед."

Липсата на успехи на терена се отразява на приходите на Манчестър Сити, който се свлича от второ на шесто място с 829 млн. евро. Манчестър Юнайтед, със 793 млн. евро, отива от пета на осма позиция.

"Червените дяволи", които дълго бяха смятани за еталон за търговски успех във футбола, са оглавявали Money League в 10 от 29-те издания на доклада, но за последно това се случи през 2017 г. Спадът се дължи на намалените приходи от телевизионни права, както и на отсъствието им от Шампионската лига.

Арсенал, Тотнъм и Челси запазват съответно седмо, девето и десето място в класацията.

Тим Бридж, водещ партньор в Deloitte Sports Business Group, заяви, че докладът показва как най-успешните клубове поемат все по-голям контрол върху способността си да генерират приходи.

"Наблюдаваме ключова промяна в бизнес моделите на някои клубове с по-силен фокус върху максималното използване на силата на бранда им и на стадионните активи", каза той.

"Наличието на пивоварни, хотели и ресторанти на територията на съоръженията вече е нещо обичайно и показва стратегически ход към диверсифициране на приходите и създаване на целогодишни развлекателни дестинации.

Този иновативен подход значително разширява източниците на приходи, позволявайки на клубовете да отключат възможности далеч отвъд традиционното мачово изживяване, в стремежа си към по-устойчиво финансово бъдеще."

