Разделя ли се Левски с една от големите си звезди

Левски може да се раздели с един от най-важните си играчи през зимния трансферен прозорец. Всички говорят за изходящи трансфери на Майкон, Кристиан Макун, Марин Петков и Мусфата Сангаре, но първият продаден играч може да е неочаквано име.

Централният защитник на Левски Кристиан Димитров отново е хванал окото на румънски елитни клубове. Отборите от северната ни съседка опипват почвата около 28-годишния бранител. Националът е с изтичащ договор в края на сезона и след Нова година може да преговаря свободно с тим, в който да премине като свободен агент през лятото. Затова и от „Герена“ се активизираха и водят преговори за подписването на нов контракт. В края на миналата година Левски отказа оферта от румънски елитен клуб за бранителя и той остана на стадион „Георги Аспарухов“. През 2022-ра националът за кратко бе в ЧФР Клуж. Интерес към него проявяват и други европейски тимове, пише Тема спорт.

През октомври 2023-та Димитров сложи подписа си под договор, като срокът му е до края на кампанията. 28-годишният футболист пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ на 30 декември 2022-ра като свободен агент, след като контрактът му с хърватския Хайдук Сплит изтече. Той дойде по настояване на Станимир Стоилов за алтернатива на титулярите по това време Хосе Кордоба и Ноа Сонко Сундберг. Мъри желаеше при продажба на панамеца да има подходящ заместник, тъй като за тази позиция разполагаше още с Келиан ван дер Каап. Димитров извървя пътя от резерва до титулярната позиция след трансферите на Кордоба и Сундберг, а това лято от „Герена“ бе продаден и нидерландецът. През миналата кампания юношата на Ботев Пловдив заформи добра двойка в защитата с Кристиан Макун, а силните му игри доведоха отново до повиквателна за националния отбор. Това логично му донесе и индивидуален приз – спечели наградата за Най-добър защитник в Първа лига през 2024 година. Димитров сложи в няколко мача и капитанската лента, а общо със синия екип има на сметката си 84 мача, в които вкара осем гола.

