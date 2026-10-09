Последната битка за Марадона. Искат тежки присъди за хората, които трябваше да го спасят

Почти шест години след смъртта на Диего Армандо Марадона Аржентина отново чака отговор на въпроса, който не спира да измъчва милиони негови почитатели - можеше ли Диего да бъде спасен? За прокуратурата отговорът е категоричен: да. Обвинението поиска ефективни присъди между 4 и 12 години затвор за шестима медицински специалисти, грижили се за футболната легенда в последните му дни, съобщава испанският вестник Ел Паис. Най-тежкото наказание е поискано за личния му лекар, неврохирурга Леополдо Луке, когото прокурорите определят като основния отговорен за фаталния край.

Той направи всичко възможно нещата да се объркат

За Леополдо Луке прокуратурата поиска 12 години лишаване от свобода за убийство при евентуален умисъл. Според обвинението лекарят е бил напълно наясно с опасното състояние на Марадона, разполагал е с възможности да предприеме действия, които да предотвратят смъртта му, но не го е направил.

„Той направи всичко възможно нещата да се объркат“, заяви прокурорът Патрисио Ферари в заключителната си пледоария.

Обвинението настоява, че смъртта на световния шампион на 25 ноември 2020 г. не е дошла внезапно и не е била неизбежен резултат от многобройните му здравословни проблеми. Според прокурорите тя е краят на поредица от грешни решения, пропуски и неадекватни медицински грижи.

Във всяко обикновено лечебно заведение щяха да го спасят

Ферари беше още по-категоричен в оценката си за последните дни на легендарната десетка.

„Във всяко обикновено здравно заведение в Буенос Айрес щяха да спасят Марадона. Нямам никакво съмнение“, заяви той пред съда.

Според прокуратурата Луке не е назначил необходимите изследвания, не е поддържал актуална медицинска документация и не е осигурил настаняването на пациента в специализирано лечебно заведение, въпреки че състоянието му е било изключително тежко.

Обвинението твърди още, че лекарят е пренебрегнал признаци на сърдечна недостатъчност и предупрежденията на хора около Марадона, че тялото му е силно подуто.

От болницата в къща без необходимата техника

Марадона претърпява операция за отстраняване на субдурален хематом. След нея обаче вместо да остане под постоянни специализирани медицински грижи, той е преместен от клиниката „Оливос“ в наета къща в района на Тигре.

Според прокуратурата именно това решение се оказва фатално. Къщата не е разполагала с необходимото медицинско оборудване за пациент в състоянието на Марадона.

„Марадона беше бомба със закъснител. Те просто се отърваха от него и го изпратиха в онази къща в Тигре, където в крайна сметка почина“, заяви Ферари.

Прокурорът определи периода след напускането на клиниката като началото на „седмица на ужаса“, завършила със смъртта на един от най-великите футболисти в историята.

10 години за координатора, 8 за психиатъра

Луке не е единственият, за когото обвинението иска тежка присъда. За Нанси Форлини, която е координирала медицинските грижи от страна на частната здравноосигурителна компания Swiss Medical, прокуратурата поиска 10 години затвор.

За психиатъра Агустина Косачов искането е за осем години лишаване от свобода.

„По делото е доказано, че Леополдо Луке, Нанси Форлини и Агустина Косачов са предвиждали риска, но са го приели с безразличие, без да предприемат коригиращи мерки, и така са допринесли за настъпилия резултат“, заяви Ферари.

За психолога Карлос Диас обвинението поиска пет години затвор, а за медицинските работници Мариано Перони и Рикардо Алмирон - по четири години.

Обвиненията срещу седмия подсъдим - лекаря Педро Ди Спаня, бяха оттеглени. Прокуратурата прие, че той не е имал достатъчно правомощия и реална възможност да определя лечението на Марадона.

Прокуратурата: Диего е агонизирал продължително

Другият прокурор по делото, Косме Ирибарен, атакува основната линия на защитата - че Марадона е починал внезапно вследствие на тежкото си общо състояние и че никой не е можел да предвиди фаталния край.

Позовавайки се на заключенията на медицинските експерти, Ирибарен заяви, че легендата не е издъхнала внезапно, а е преминала през продължително страдание.

Според обвинението предупредителните сигнали са се появили доста преди 25 ноември и хората, които са отговаряли за здравето на Марадона, са знаели за тях.

Точно това е в сърцевината на обвинението - не че медиците са причинили заболяванията на Диего, а че са разпознали опасността и въпреки това не са направили необходимото, за да предотвратят смъртта му.

Вторият процес след огромния скандал

Настоящият съдебен процес започна през април 2026 г. и вече премина през повече от 40 заседания. Пред съда са били изслушани около 70 свидетели, а делото вече навлезе във финалната си фаза.

Това всъщност е вторият процес за смъртта на Марадона. Първият започна през март 2025 г., но беше анулиран след огромен скандал.

Оказа се, че съдия от първоначалния съдебен състав е участвала в документален проект за процеса, който е бил заснеман без необходимата публичност и съгласие. Разкритието доведе до прекратяването на производството и всичко трябваше да започне отначало.

След заключителните пледоарии на обвинението и частните обвинители думата ще получат защитите. След това съдът трябва да реши дали шестимата подсъдими носят наказателна отговорност за смъртта на Марадона.

Диего Армандо Марадона почина на 25 ноември 2020 г. едва на 60 години. Човекът, който изведе Аржентина до световната титла през 1986 г. и превърна номер 10 в символ, си отиде сам в къща в Тигре, далеч от болнична реанимация. Почти шест години по-късно съдът трябва да отговори на въпроса, който Аржентина така и не успя да забрави - дали смъртта на Диего е можела да бъде предотвратена.