Полша спечели бронза във волейбола. Нашите играят от 13:30

Полският национален отбор спечели бронзовите медали

след победа с 3:1 гейма (25:18, 25:23, 22:25, 25:21) над Чехия в мача за третото място на Мондиала, провеждащ се във Филипините.

Припомняме, че в полуфиналите родните национали се наложиха над Чехия с 3:1 и се класираха за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. Това е втори финал в историята на България, като в първия родния тим отстъпва в мача за титлата в София срещу ГДР през 1970 година. Тогава българският отбор отстъпва с 2:3 във финалния двубой в финалната група в София и остава със сребърните медали от първенството на планетата.

За последно федералната селекция (преди разделянето на Чехия и Словакия) стигна до топ 4 в света през 1970 година - четвърто място в България. А преди това чехословашките волейболисти печелят цели 6 отличия - две златни и четири сребърни. За сравнение - България е с пет (сребро и четири бронза).

Същевременно Италия надви с 3:1 гейма Полша. Това бе повторение на последния финал на Световното първенство от преди три години, спечелен от Италия с 3:1 в Катовице, както и финалът на Лигата на нациите от тази година, в който победител бе тимът на Полша с убедителното 3:0 в китайския град Нинбо.

Така се стигна до мача за третото място. За първи път от 1966 година насам на полуфиналите на световно първенство по волейбол за мъже участваха само отбори от Европа. За последно това се случи на шампионата в Прага, където Чехословакия грабна златото и изпревари Румъния и СССР.

Часове по-късно на финала на Мондиала една срещу друга се изправят България и Италия в битка за световната титла в мъжкия волейбол.

