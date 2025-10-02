Пълен обрат и победа на ПСЖ срещу Барселона в Шампионската лига

Шампионът от миналия сезон Пари Сен Жермен изигра силен мач дори с част от резервите си и постигна престижна победа като гост над Барселона с 2:1 в Шампионската лига. С успеха си френският гранд събра пълен актив от точки и даде тон на вечер, изпълнена с интригуващи двубои от най-престижния европейски клубен турнир.

Барселона – Пари Сен Жермен 1:2

Испанският гранд поведе след бърза атака, когато Маркъс Рашфорд асистира на Феран Торес и той отблизо прати топката в мрежата на Люка Шевалие. Въпреки претенциите за засада голът бе зачетен. ПСЖ отговори с отлична акция на Нуно Мендеш, който проби по цялото поле и подаде на младия Сени Маюлю – неговият точен удар донесе изравняване. Пропуски на Брадли Баркола поддържаха напрежението, а Ашраф Хакими спаси сигурен гол след изстрел на Дани Олмо. Кан ин Ли удари греда, но в последната минута Витиня намери Гонсало Рамош, който оформи крайното 2:1.

Монако – Манчестър Сити 2:2

Ерлинг Холанд отново бе в центъра на вниманието, след като реализира и двата гола за английския шампион. Норвежкият нападател откри резултата след четвърт час игра, но Жордан Тез бързо изравни за домакините. В края на първата част Холанд с глава отново изведе „гражданите“ напред. Все пак Монако измъкна точка благодарение на Ерик Дайър, който вкара от дузпа в заключителните минути.

Виляреал – Ювентус 2:2

„Жълтата подводница“ поведе преди почивката с попадение на Жорж Микаутадзе, но след паузата Федерико Гати с ефектна задна ножица изравни. Резервата Консейсао даде аванс на Юве, ала в последната минута Ренато Вейга спаси точката за домакините. Това бе второ равенство за торинци, които вече имат общо шест вкарани и шест допуснати гола.

Арсенал – Олимпиакос 2:0

Лондончани започнаха силно и Габриел Мартинели откри резултата още в началото. Гостите от Пирея имаха шанс да изравнят чрез Чикиньо, но голът му бе отменен заради засада. В добавеното време Букайо Сака сложи точка на спора, осигурявайки на „артилеристите“ нови три точки и запазвайки перфектния им актив.

Наполи – Спортинг Лисабон 2:1

Расмус Хойлунд изведе домакините напред, а след почивката Луис Суарес върна равенството от дузпа. Все пак звездата на Наполи бе Хойлунд, който отбеляза втория си гол след асистенция на Кевин Де Бройне и донесе победата на отбора от Неапол.

Борусия Дортмунд – Атлетик Билбао 4:1

Германският тим доминираше изцяло и бързо поведе с попадения на Даниел Свенсон и Карни Чуквуемека. Баските върнаха едно попадение чрез Горка Гурусета, но Серу Гираси възстанови аванса на домакините. В добавеното време Юлиан Бранд оформи убедителния успех.

Байер Леверкузен – ПСВ Айндховен 1:1

След повече от час игра Кристиан Кофане даде преднина на Леверкузен. ПСВ обаче не се предаде и седем минути по-късно Исмаил Саибари изравни, за да подели точките в Германия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com