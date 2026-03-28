Отиде си спортна легенда

На 18 март, на 78-годишна възраст, от този свят си отиде националният рекордьор на България в мятането на диск Велко Велев.

Тъжната новина съобщи списание "Атлетика", предава bTV. Въпреки че той прекрати спортната си кариера пред 1988 г., Велев продължаваше да държи най-доброто българско постижение в дисциплината си - 67,82 м от 13 август 1978 на турнир в Рига, Литва.

Велев е роден във Владая, близо до София на 4 януари 1948 г. Кариерата му преминава в школите на "Септември" и ЦСКА, а първите важни насоки му дава треньорът Васил Попов.

Първите си важни постижения прави в олимпийската 1972 г., като нарушава хегемонията на друг велик български дискохвъргач Тодор Артарски.

Участва на олимпийските игри в Монреал 1976 (10-о място) и Москва 1980 (8-о място).

От европейски първенства има пето място в Рим 1974 и четвърто в Прага 1978.

Шест пъти е балкански шампион и девет пъти шампион на България.

