Отиде си легендарен футболист

Легендата на Славия Петър Петров - Пецата почина на 81-годишна възраст.

Тъжната вест съобщиха от най-стария столичен клуб: На 27 септември ни напусна дългогодишният футболист на Славия Петър Петров. Възпитаникът на бялата школа дебютира в мъжкия отбор през eсента на 1960 година и остава в състава до края на сезон 1971/72 година. В кариерата си той играе единствено за родния си клуб, като в елитната група записва 222 мача. Изявява се на постовете централен бранител или дефанзивен халф. Запомнен от привържениците на тима като сърцат състезател Пецата бележи и осем шампионатни гола.

Роденият на 22.Х.1943 година столичанин е част от знаменития отбор на Славия достигнал полуфинал в европейския турнир за КНК през сезона 1966/67 година. Петров е титуляр и при отстраняването на испанския Валенсия през есента на 1969 г. в надпреварата за Купата на Панаирните градове. Общо в европейските клубни турнири изиграва 16 мача за "белите". Със Славия е вицешампион за 1967 година и 4 пъти бронзов медалист (1964, 1965, 1966 и 1970 г.). Трикратен носител на Купата на страната (1963, 1964 и 1966 г.). Обличал е националната фланелка както следва: 3 пъти на младежкия и 6 пъти на юношеския национален отбор.

С неговата загуба славистките редици напуска един значим за клубната история ветеран.

Всички в клуба, както и привържениците на Славия изказват съболезнования на семейството и близките на Петър Петров.

Сбогуването с него ще бъде на 1 октомври от 11:00 часа в църквата на Централни софийски гробища.

