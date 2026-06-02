Още една суперлегенда съобщи коварна новина

Бившият легендарен нападател и мениджър на Ливърпул Кени Далглиш разкри публично, че в момента води битка с коварно раково заболяване. Сър Кени сподели за здравословното си състояние в социалните мрежи, като въпреки тежката диагноза, запази присъщото си чувство за хумор и оптимизъм.

"Както небрежно обявих в социалните мрежи, в момента се лекувам от рак. Противно на начина, по който боравя с мобилния си телефон, лечението върви добре", написа великият шотландец.

Изненадващо, Далглиш призна, че първоначално е искал да запази тази битка изцяло за себе си и близките си, но липсата на добри технологични умения го е принудила да направи информацията публично достояние без да иска.

"В идеалния случай тази информация не би трябвало да бъде оповестявана публично, защото не би трябвало, но слабите ми технически умения ме принудиха да я разкрия", допълни с усмивка той.

Легендата на световния футбол беше категоричен, че няма намерение да превръща личната си драма в обществена тема и отправи ясен апел към медиите и феновете:

"Разбира се, не исках да правя това публично достояние, затова ще съм благодарен, ако уважите личния ми живот и този на семейството ми".

75-годишният Далглиш не пропусна възможността да изрази дълбокото си уважение и признателност към хората, които се грижат за неговото здраве в болницата.

"Както винаги, благодаря на прекрасния медицински персонал, който показа невероятна грижа и чувствителност не само към мен, но и към много, много други. Те са истинска гордост на своята професия", сподели емоционално Сър Кени.

Кени Далглиш е една от най-великите фигури в историята на британския футбол. Освен колосалната си кариера и успехи като играч и треньор в Ливърпул, шотландецът остави ярка следа с изявите си за Селтик, беше мениджър на отбора от Глазгоу, а също така в богатата си треньорска кариера ръководеше тимовете на Блекбърн и Нюкасъл.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com