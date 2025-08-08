Опровергаха думи на избрания но непризнат от съда нов шеф на леката атлетика

Дългогодишният вицепрезидент и член на Управителния съвет на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) Асен Христов излезе с официално изявление, в което опровергава думи на избрания, но непризнат от съда нов шеф на федерацията Георги Павлов.

Стандарт публикува изявлението без редакторска намеса:

ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

от Асен Христов,

дългогодишен вицепрезидент и член на Управителния съвет на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) до октомври 2023 г.

Във връзка с разпространено в медиите изказване на Георги Павлов* – член на Управителния съвет на БФЛА, бих искал категорично да опровергая манипулативното твърдение, че съм напуснал „шумно и със скандал“ организацията преди две години (б.р. октомври 2023 г.) поради избора на настоящия президент и председател на УС на федерацията – Иван Колев.

Това твърдение не отговаря на истината и има за цел умишлено да изкриви фактите и да създаде невярна представа за причините за моето оттегляне от ръководството на БФЛА. Решението ми да напусна БФЛА през октомври 2023 г. беше продиктувано само и единствено от несъгласието ми с порочните и непрозрачни методи на работа и управление на Добромир Карамаринов – член на УС на БФЛА и настоящ президент на Европейска атлетика, както и на негови приближени в ръководството на българската атлетика, в това число и Георги Павлов. Многократно съм изразявал публично своите принципни възражения срещу техните методи на работа и управление, но те не срещнаха необходимото разбиране и отговорност от тяхна страна.

Напомням, че моето участие в БФЛА през годините и финансовата подкрепа, която аз и ръководени от мен компании са предоставяли на федерацията и леката атлетика като цяло, винаги са били водени от желание за развитие на този спорт в България, в условията на професионализъм, прозрачност и уважение към хората и атлетите, които с труда си изграждат и носят успехи и слава на България в този спорт. По отношение на работата на Иван Колев през изминалите две години, моите наблюдения са, че той направи немалко за развитието на българската лека атлетика, но усилията му бяха възпрепятствани от Добромир Карамаринов и приближените му в ръководството.

Призовавам Георги Павлов и всички ангажирани с Добромир Карамаринов лица да се въздържат от тиражиране на неистини и да не използват името ми за разчистване на своите вътрешноорганизационни сметки. Потвърждавам своята подкрепа и съпричастност към разпространената публично на 04.08.2025 г. декларация на елитни български атлети - олимпийски, световни, европейски и републикански шампиони и медалисти, които призоваха за свикване на ново Общо събрание на БФЛА и обявяване за нелегитимно на събранието, което беше проведено на 01.08.2025 г. и опорочено от Добромир Карамаринов и негови приближени. В заключение, както вече заявих, Еврохолд България АД, която от години е партньор на Европейската атлетика и чийто надзор оглавявам, не възнамерява да подкрепя повече европейската федерация, докато начело на нея е Добромир Карамаринов.

Асен Христов

08.08.2025 г.

Дългогодишен вицепрезидент и член на УС на БФЛА до октомври 2023 г.

* https://sportal.bg/news-2025080411403488276; https://www.24chasa.bg/sport/article/21042055

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com