Обрат в ЦСКА. Пече се нов трансферен удар

Ивайло Чочев вече не е сред основните трансферни цели на ЦСКА. В началото на летния трансферен прозорец "червените" бяха сред най-настоятелните кандидати за подписа на опитния полузащитник и дори започнаха разговори с Лудогорец.

От Разград обаче поставиха цена от над 2 милиона евро за 33-годишния халф – сума, която на практика охлади интереса както на ЦСКА, така и на Левски. В резултат столичният клуб насочи усилията си към друга опция и привлече бившия футболист на Интер и италианския национален отбор Стефано Сенси.

Очакванията са именно Сенси да се превърне във важна фигура в халфовата линия на Христо Янев. Освен него "армейците" разполагат с още няколко качествени полузащитници – Бруно Жордао, Макс Ебонг, Джеймс Ето'о и Исак Соле, което на този етап прави привличането на Чочев неналожително, пише "Тема Спорт".

Все пак възможността за завръщане на национала в Борисовата градина не е окончателно затворена. Ако ЦСКА продаде Исак Соле, а Лудогорец отпадне от Апоел Тел Авив в европейските турнири, ситуацията може да се промени и Чочев отново да се озове сред вариантите за подсилване на състава.

Междувременно "червените" продължават усилено работа по селекцията. До първия двубой срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа, който е на 9 юли, клубът планира да привлече поне още едно ново попълнение. Най-напреднали са преговорите с централен защитник, като страните са близо до финализиране на сделката. Все още обаче не е сигурно дали той ще бъде картотекиран навреме за мачовете с ирландския тим.

Освен централен бранител, в трансферните планове на ЦСКА остава и привличането на десен бек, с което клубът ще се опита да завърши защитната линия преди старта на новия сезон.

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