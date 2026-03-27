Обрат! Ходжсън се завръща

Бившият селекционер на националния отбор на Англия Рой Ходжсън изненадващо ще се завърне в треньорската професия на 78-годишна възраст. Ръководството на втородивизионния английски клуб Бристол Сити официално потвърди, че ветеранът ще води отбора в оставащите седем двубоя до края на настоящия сезон в Чемпиъншип.

Ходжсън не е работил от февруари 2024 година. Тогава той подаде оставка като мениджър на елитния Кристъл Палас, слагайки край на втория си престой начело на лондонския клуб от Висшата лига.

Опитният специалист ще поеме поста на Герхард Щрубер. Австриецът беше уволнен след разочароваща серия от шест поредни мача без победа, която остави "червеношийките" на 16-а позиция във временното класиране на Чемпиъншип, пише "Топ спорт".

Изпълнителният директор на Бристол Сити Чарли Бос коментира треньорската промяна: "Бих искал да благодаря на Герхард и Бернд за тяхната упорита работа през последните девет месеца и им пожелаваме всичко най-добро. Назначаването на Рой е свързано с нещо повече от резултатите в следващите седем мача. През остатъка от сезона той ще ни помогне да установим стандартите и ценностите в клуба, които ще ни бъдат необходими, за да бъдем успешни в бъдеще."

Бос подчерта и огромния опит на Ходжсън: "Рой е треньор с огромен опит, който е постигал успехи и е печелил на най-високо ниво. Той ще подкрепя мен, нашите играчи и футболния ни щаб, докато градим пътя към постигането на нашия потенциал."

