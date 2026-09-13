Всичко за Рой Ходжсън

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Последни новини Спорт
Рой Ходжсън подаде оставка

Рой Ходжсън подаде оставка

Рой Ходжсън подаде оставка и вече не е мениджър на английския национален отбор по футбол. Това се случи след поражението с 1:2 от Исландия на 1/8-фина...

28 юни | 7:32
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НА ЖИВО: Англия - Русия

НА ЖИВО: Англия - Русия

Първото дерби на Евро 2016 е на "Стад Велодром". Това е сблъсъкът Англия - Русия, за който феновете на двата отбора вече загряха с батални сцени по у...

11 юни | 20:40
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