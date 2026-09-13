Обрат! Ходжсън се завръща
Опитният специалист ще поеме поста на Герхард Щрубер
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Опитният специалист ще поеме поста на Герхард Щрубер
Рой Ходжсън подаде оставка и вече не е мениджър на английския национален отбор по футбол. Това се случи след поражението с 1:2 от Исландия на 1/8-фина...
Първото дерби на Евро 2016 е на "Стад Велодром". Това е сблъсъкът Англия - Русия, за който феновете на двата отбора вече загряха с батални сцени по у...
Подхвърлиха трохи на новата звезда в националния Рой Ходжсън отряза достъпа на агентите до английските национали по време на подготовката за Евро 201...
Лондон. Националният селекционер на Англия Рой Ходжсън заяви, че няма намерение да подава оставка въпреки двете загуби на старта на Световното първенс...
Манаус. Националният селекционер на Англия Рой Ходжсън заяви, че е уверен в класирането на неговия тим за фазата на директните елиминации въпреки загу...
Лондон. Националният селекционер на Англия Рой Ходжсън ще обяви състава си за Световното първенство в Бразилия на 12 май в базата в Лутън. Футболисти...
Лондон. Рой Ходжсън ще остане начело на английския национален отбор най-малко до 2016 година. Това съобщи днес генералният секретар на Футболната асоц...