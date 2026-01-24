Нулево дерби между Санкт Паули и Хамбургер ШФ в Бундеслигата

Равенство без голове сътвориха градските съперници Санкт Паули и Хамбургер ШФ на старта на 19-ия кръг на Бундеслигата.

Емоции, страст и интензивност – това се очакваше от 113-ото дерби на Хамбург. Но Санкт Паули и Хамбургер ШФ не успяха да оправдаят очакванията. Равенството 0:0 не помага на нито един от двата отбора, които остават в долната половина на класирането. Санкт Паули е на 16-а позиция и е сериозно застрашен от изпадане с актив от 13 точки, докато Хамбургер ШФ заема 13-ото място с 18 точки. На върха в подреждането е Байерн с 50 точки, следван от Борусия Дортмунд с 39.

Преди срещата загряващите футболисти се раздвижваха по терена с якета, а резервите през целия мач бяха дебело облечени и загърнати с одеяла, след като минус 4 градуса сковаха стадион „Милернтор“.

След до голяма степен скучен и безстрастен двубой гостите от Хамбургер ШФ не успяха да вземат реванш за поражението от местния съперник с 0:2 през есента. Първото полувреме беше шокиращо слабо като темпо и идеи, а единственият по-спорен момент дойде още в 7-ата минута. Тогава Адам Дзвигала от Санкт Паули извърши безразсъдно нарушение срещу атакуващия играч на Хамбургер ШФ Александър Рьосинг-Лелесийт. Дзвигала получи жълт картон, а младият норвежец опита да продължи играта още няколко минути, преди да бъде заменен принудително от Фабио Балде.

След почивката срещата придоби малко повече напрежение и динамика. Санкт Паули имаше по-добрите възможности за гол през втората част, а включването на пъргавия Рики-Джейд Джоунс вдъхна допълнителен атакуващ импулс на домакините. Най-чистите положения обаче дойдоха едва в заключителната фаза на мача. В 80-ата минута резервата Даниел Синани отправи опасен удар, спасен от Даниел Хойер Фернандес, а последвалият изстрел на Луи Опи премина встрани. Само две минути по-късно и ударът на Аркадиуш Пирка беше отразен от вратаря на Хамбургер ШФ, което се оказа и последното по-сериозно положение в дербито.

Преди мача двете агитки организираха шествия в града, основно с цел да се сгреят в студеното време. След края полицията съобщи, че сериозни инциденти не е имало. Срещата беше наблюдавана от 29 183 зрители, а началото на второто полувреме се забави за кратко заради използване на пиротехника по трибуните.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 19-и кръг:

Санкт Паули – Хамбургер ШФ 0:0

Днес играят:

Байер Леверкузен – Вердер Бремен

Байерн Мюнхен – Аугсбург

Айнтрахт Франкфурт – Хофенхайм

Хайденхайм – РБ Лайпциг

Майнц'05 – Волфсбург

Унион Берлин – Борусия Дортмунд

В неделя:

Борусия Мьонхгл – Щутгарт

Фрайбург – Кьолн

Класиране в челото: Байерн Мюнхен – 50, Борусия Дортмунд – 39, Хофенхайм и Щутгарт по 33, РБ Лайпциг – 32, Байер Леверкузен – 29, Айнтрахт Франкфурт – 27 и други.

