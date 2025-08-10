Нов шеф в ЦСКА, който владее четири езика

Промените на управленско и структурно ниво след смяната на собствеността в ЦСКА - София продължават.
Новото попълнение като спортен директор е Бойко Величков, който замества на поста напусналия наскоро тима Пауло Нога, пише Топспорт.
Той е юноша на “армейците” Бойко Величков, любимец на феновете. Има две висши образования, говори четири езика, има сериозни контакти в мениджърските среди извън страната. бил е старши треньор, има и управленски опит, като създаде първата по рода си футболна академия в България за индивидуална подготовка.
Бойко Величков бе и лектор в треньорската школа към НСА, но бе отстранен, когато стана част от екипа на Димитър Бербатов.
Миналата година беше назначен за спортен директор на втородивизионния Пирин Благоевград. В края на февруари тази година подаде оставка, която не беше приета. Остана в тима до края на май, когато договорът му изтече.
