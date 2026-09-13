Официално: Нов директор в Левски
Той се включва в екипа на "сините" с фокус върху спортно-техническата част
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Той се включва в екипа на "сините" с фокус върху спортно-техническата част
Бойко Величков стана спортен директор
До края на май е срокът за ранна регистрация за най-мащабното спортно събитие
Бил е част от висшия мениджмънт на Спортинг Лисабон
Той е основната връзка между футболистите и ръководството на клуба
Алън Пардю идва на Армията
Джарета си тръгна за Италия
Пожелавам много успехи и радостни моменти на най-вярната и многобройна публика в България, каза на раздяла Ивайло Петков
Защитникът гласен за спортен директор
Настоявам за спортен директор, обяви спецът
Говорили сме с Павел Колев, има имена, но това е тайна, обясни треньорът
Кристиано Джарета ще дърпа конците в ЦСКА
Легендарният специалист може да стане спортен директор
Двама нови шефове ще слагат ред на "Герена". Днес председателят на УС на "Левски" Николай Илиев обяви назначението на Станислав Ангелов за спортен дир...
Ако някой може да вземе Меси и Роналдо без пари, да заповяда, обяви Иванов Спортният директор Георги Иванов заяви, че ако много хора искат, то той ще...
След края на кариерата си искам да стана спортен директор, това разкри Валери Божинов в интервю за радио "Блу". "Обичам да намирам таланти. За това т...
София. Наско Сираков ще е новият спортен директор на "Славия", научи "Стандарт". В момента все още се водят преговори между "белите" и бившия изпълнит...
Бургазлията вече търси нови за "канарите"
Париж. Бившият защитник и капитан на италианския клуб "Милан" Паоло Малдини е получил покана да стане спортен директор на шампиона на Франция "Пари Се...
Марсилия. Синът на спортния директор на един от най-големите футболни отбори във Франция Олимпик Марисилия загина при предполагаемо уреждане на сметки...