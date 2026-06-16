Небивала радост в Кабо Верде! Танцуват по улиците: "Нашето време настъпи"

Улиците на столицата на Кабо Верде, Прая, се разтресоха от оглушителните звуци на вувузелите, скандирания и автомобилните клаксони, след като „Сините акули“ завършиха наравно 0:0 с европейския шампион Испания в първия си мач от Световното първенство.

Въпреки че отборите си поделиха точките, за много жители на Кабо Верде това се усещаше по-скоро като победа.

„Беше емоционален момент“, каза Иса Консейсао, привърженик, който наблюдаваше мача от препълнената фен зона пред Би Би Си.

Тя, както хиляди други присъстващи, беше облечена в синя фланелка на националния отбор, за да покаже гордост от подвизите на страната си на Световното първенство. Голяма част от островната нация избухна в бурни празненства при последния съдийски сигнал.

.„Да си малка държава и да постигнеш толкова добър резултат срещу Испания – една от футболните суперсили, е най-великото чувство на света“, каза тя пред Би Би Си.

Мъже, жени и деца танцуваха в ритъма на официалната песен за световното първенство, издадена от Футболната федерация на Кабо Верде.

Докато от тонколоните във фен зоната звучеше „Nos Óra Dja Txiga“, запалянковците пееха с ентусиазъм и развяваха националните знамена. Изразът на креолски език означава: „Нашето време настъпи“.

Радостта им напомня на шаната през лято САЩ 94, когато се наредихме на четвърто място в света.

Отборът на Кабо Верде пристигна на шампионата в ролята на абсолютен аутсайдер. В група H съперници на Кабо Верде са два бивши световни шампиона – Испания и Уругвай.

Според Полин, французойка, посетила островите, представянето на Кабо Верде в понеделник се дължи най-вече на това, че футболистите са играли със сърце.

„Само това има значение“, каза тя.

„Очаквах Испания да спечели мача, но енергията и скоростта на Кабо Верде бяха просто невероятни“, добави привърженик от Конго, който също посещава архипелага за първи път.

Много чужденци също подкрепяха Кабо Верде – островната държава край западното крайбрежие на Африка, чиито идилични плажове и живописни пейзажи привличат около един милион туристи всяка година.

В различни квартали националните знамена бяха окачени по прозорци, балкони и дори по покриви. Шофьорите по улиците празнуваха с непрекъснати клаксони и възгласи, като мнозина развяваха знамена или ги бяха поставили на прозорците на автомобилите си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com