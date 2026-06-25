Напрежение в Англия преди мача с Панама

Националният отбор на Англия ще следи внимателно физическото състояние на Деклан Райс преди последния си двубой от груповата фаза на Световното първенство срещу Панама. Срещата е в събота срещу неделя от 00:00 часа българско време.

27-годишният полузащитник призна още миналата седмица, че през сезона е натрупал „неприлично голям брой мачове“, което поражда притеснения относно физическото му състояние.

Селекционерът Томас Тухел го замени в средата на второто полувреме при победата над Хърватия като предпазна мярка, след като Райс почувства дискомфорт.

По-късно футболистът разкри, че е усетил лека неврологична болка в областта на подколянното сухожилие – проблем, с който се бори още от Коледа. Въпреки това той успя да изиграе пълни 90 минути при 0:0 срещу Гана във вторник.

След края на срещата Райс напусна терена с леко накуцване, но увери журналистите, че се чувства добре.

Според информация на агенция ДПА, защитникът Рийс Джеймс също е преминал медицински прегледи.

Томас Тухел направи само две промени в титулярния състав за втория мач на Англия в груповата фаза на Мондиал 2026, но намекна, че за двубоя с Панама е възможно да предприеме по-сериозна ротация.

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