Националите ни по волейбол с втора загуба на Световното

Волейболните национали на България допуснаха втора загуба на Световното първенство по волейбол за мъже до 21 години в Цзянмън (Китай).

Родните състезатели отстъпиха пред Япония с 2:3 (25:22, 20:25, 18:25, 25:23, 12:15) във втория си двубой от група С на надпреварата. В първия ден на турнира България претърпя поражение от Куба с 1:3, а японците надиграха Бразилия с 3:0.

Двубоят започна равностойно с лек превес на Япония в самото начало.

Последва дълга размяна на точки, след което националите бяха по-добри в решителните моменти и взеха първата част с 25:22. Във втория гейм един от отборите не успяваше да вземе сериозен аванс. При 21:20 японците направиха четири поредни успешни отигравания и изравниха резултата.

В третата част съперникът доминираше, поведе със 17:10 и след 25:18 стигна до обрат. В следващия гейм отборът на България демонстрира характер, взе аванс от 17:11 и с втория си геймбол направи 25:23, за да изравни.

Решителният гейм приличаше в началото си на четирите преди това - оспорвана игра и размяна на точки.

България взе преднина от 8:5, но след това японците обърнаха 10:8. Размяната на успешни атаки обаче не беше в полза на България, а резултатът стана 13:10 за съперника. Япония получи два мачбола и още с първия направи 15:12, за да затвори мача.

За България се отличиха Александър Кондев с 23 точки и Георги Бъчваров със 17.

Утре е третият мач на тима на Световното първенство срещу Колумбия отново в 6:00 часа сутринта.

