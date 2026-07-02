Национал пред завръщане в Левски

Левски продължава да се бори с кадрови проблеми преди старта на европейската си кампания, но има и положителна новина за Хулио Веласкес. Най-близо до завръщане сред контузените футболисти е Ради Кирилов, който постепенно напредва с възстановяването си.

За гостуването на Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига обаче със сигурност отпадат Мазир Сула, Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. Сула претърпя операция от херния и му предстои по-дълъг период на възстановяване, докато Сангаре все още не е преодолял травмата, която получи в края на миналия сезон. Вуликич пък се очаква да се завърне в игра едва през есента.

В лазарета на "сините" остават още Карл Фабиен и Асен Митков. Двамата продължават да се възстановяват по индивидуална програма под ръководството на новия кондиционен специалист Николай Лесков, който беше привлечен от Локомотив (Пловдив). Именно той отговаря изцяло за рехабилитацията на контузените играчи, след като Веласкес настоя клубът да разполага със специалист, фокусиран единствено върху тяхното възстановяване.

Ради Кирилов все още изпитва дискомфорт в коляното, но състоянието му се подобрява и той е най-близо до завръщане сред отсъстващите футболисти. В същото време Карл Фабиен и Асен Митков, за които се смяташе, че вече са напълно възстановени, не записаха нито една игрова минута в летните контроли на Левски, което показва, че все още не са готови за завръщане в официални мачове.

Според информация на „Мач Телеграф“, треньорският щаб не възнамерява да рискува с нито един от контузените играчи преди те да бъдат напълно възстановени.

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