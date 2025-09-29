Министър Пешев лети до Истанбул да вземе националите по волейбол

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще замине рано сутринта за Истанбул с правителствения самолет, за да прибере националния отбор по волейбол на България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на младежта и спорта.



Тимът ни се завръща у дома след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света.



Националният ни отбор по волейбол записа едно от най-големите постижения в историята на българския спорт и ще бъде приветстван като истински шампион при завръщането си у дома.



Националите ни се очакват на родна земя след 10:15 часа на правителствения ВИП.

