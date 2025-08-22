Масовата чистка в ЦСКА продължава.

"Червените" се разделиха с крилото и трансферен провал на тима – Джейсън Локило. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

Белгиецът пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 27 мача, отбелязвайки 1 гол за армейците срещу Арда в първенството.

„ЦСКА желае успех на Джейсън Локило в бъдещите предизвикателства“, написаха от клуба.

Джейсън Локило е поредният футболист, който разтрогва договора си с клуба в последните дни.

Вчера (21 август) Тибо Вион приключи авантюрата си в София, а във вторник (19 август) договорът на Зюмюр Бютучи бе също прекратен.

