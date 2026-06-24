Лудогорец хвърли око на израелски треньор

Лудогорец може да направи изненадващ завой към Израел в търсенето на нов треньор. 41-годишният Барак Ицхаки, който наскоро се раздели с Бейтар Йерусалим, е кандидат за поста в Разград, съобщи Sport5.

Официално старши треньор на 14-кратните шампиони остава Пер-Матиас Хьогмо, но отсъствието му по болест и работата на Микаел Старе начело на подготовката засилиха въпросите около бъдещето на щаба. Случаят идва след сезон, в който Лудогорец остана трети и за първи път след дългата си серия не стигна до титлата.

Израелският вариант излезе на преден план

Според Sport5 Ицхаки е свободен след раздялата с Бейтар, където работи повече от две години и води отбора в битката за върха в Израел. Медията цитира Емил Велев, представен като легенда на българския футбол с дълги години в израелското първенство: „Заплатата, която предлагат за треньор на Лудогорец, е между 700 хил. и 800 хил. евро.“

За Ицхаки евентуално идване в България би било първи истински ход извън Израел. Той има ограничен опит като старши треньор и именно това прави името му изненадващо за клуб, свикнал да работи с по-утвърдени чуждестранни специалисти. В израелския футбол водещите позиции вече са запълнени, а това увеличава шанса 41-годишният треньор да потърси проект навън.

Хьогмо остава в списъка, Старе държи отбора

Към момента клубният сайт на Лудогорец продължава да посочва Хьогмо като старши треньор, а Старе като негов помощник. Разградчани ще останат на базата си до 26 юни, когато е планирана проверката с Етър, а от 28 юни до 10 юли ще бъдат на лагер в Банско. Там програмата включва контроли с Ботошани и Фарул, както и още един съперник, който трябва да бъде обявен допълнително.

Старе, който има сериозна самостоятелна треньорска визитка, вече пое практическата работа при отсъствието на Хьогмо. Това прави ситуацията още по-деликатна - Лудогорец има действащ официален треньор, но пазарът около клуба вече произвежда нови имена и нови сценарии.

Бейтар остана зад върха, Ицхаки остана без пейка

В Израел Ицхаки не успя да изведе Бейтар до титлата в конкуренцията на Апоел Беер Шева, а клубът от Йерусалим ще трябва да се задоволи с участие в Лига на конференциите. Sports Rabbi съобщи на 1 юни, че Бейтар е обявил раздялата с треньора и е назначил Алмог Коен за негов наследник.

Ицхаки е бил свързван и с Апоел Тел Авив, но разговорите там не доведоха до смяна на Елианив Барда. Именно в този клуб играе и българският национал Андриан Краев, което прави израелската нишка още по-близка до българския футбол.

Старата връзка с Израел не е прекъсвана

Лудогорец от години поддържа силна линия към израелския пазар. В момента в Разград е защитникът Идан Нахмиас, а преди него през клуба минаха Дан Битон, Дени Групер и Талеб Тауата. От местното първенство към Лудогорец дойде и Мавис Чибота, което показва, че подобен ход не би бил екзотика за управлението на шампионите.

Големият въпрос е дали Разград ще избере риск с млад треньор, или ще заложи на по-сигурен профил в момент, в който сезонът вече чука на вратата. След края на серията от титли клубът няма право на дълго колебание, защото всяко забавяне удря подготовката, селекцията и атмосферата. Ицхаки носи енергия и нова посока, но Лудогорец търси не просто име, а човек, който веднага да върне усещането за власт в българския футбол.

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