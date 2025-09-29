Лоша новина за острието на Левски

Острието на Левски Марин Петков увисна с картони. При гостуването на Локо Пд националът получи четвъртото си официално предупреждение в Първа лига от началото на кампанията. Това означава, че при следващо, ще бъде наказан с лишаване от състезателни права за един двубой от Дисциплинарната комисия към БФС. Застрашен е и Майкон.

Петков до момента бе на терена в 8 от деветте шампионатни двубоя, пише "Тема спорт". Само в три от тях обаче започва като титуляр, такъв бе на „Лаута“. Той е и водещият реализатор на сините. Отбелязал е четири гола. Две от попаденията бяха при успеха с 5:0 над новака в елита Монтана на „Герена“.

В домакинството на Спартак Варна (2:1) отбеляза с ножичен удар. А в 9-ия кръг донесе изстраданата победа над Локо София в „Надежда“, разписвайки се дълбоко в добавеното време. В петък обаче Петков не бе на ниво при гостуването на Локо Пд. И може да седне на пейката в следващия двубой.

