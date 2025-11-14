Горещо за новия треньор на Лудогорец

Кризата за Лудогорец през този сезон е невиждана. За първи път от 14 години насам разградчани могат да не станат шампиони на България. И ръководството на клуба продължава да мълчи по казуса с назначението на нов треньор.

Шефовете на орлите водят преговори с чуждестранен специалист, който в момента води национален отбор. На „Хювефарма Арена“ ще получат окончателен отговор след световните квалификации, които предстоят тази и следващата седмица, пише „Тема спорт“.

Първоначалните контакти са дали положителни индикации и се очаква те да бъдат финализирани до десетина дни.

В момента тимът все още е воден от Тодор Живондов. Треньорът на втория тим провежда заниманията на орлите, докато се чака новият наставник. Той бе начело на разградчани до загубата от Арда с 2:3 у дома, след което обяви, че няма да е повече треньор. В същото време от Разград не са отговорили и на феновете, които поискаха оставки в спортно-техническото ръководство.

