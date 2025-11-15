Не е истина! Бившият на Ливърпул подписа с Локомотив Сф

Локомотив София осъществи трансферен удар! Договор до края на сезон 2026/27 подписа бивш футболист на Ливърпул.

Става въпрос за Джордън Ибе. Крилото има 58 срещи в кариерата си за шампиона на Англия и в последните години беше едно от утвърдените имена във Висшата лига.

Ето какво написаха от клуба:

Джордън Ибе е футболист на „Локомотив“ (София)!

Днес Джордън Ибе подписа договор с „Локомотив“ (София) до лятото на 2027 година! Ибе идва с впечатляваща визитка – 58 мача за „Ливърпул“, 92 за „Борнемут“ и общо 119 участия във "Висшата лига" на Англия. След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в „Локомотив“!

Ръководството на „Локомотив“ (София) пожелава на Джордън Ибе много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!

