Ливърпул отново е тук! Победи и Реал М

Ливърпул победи с 1:0 у дома Реал Мадрид и нанесе първо поражение на “Кралете” в Шампионската лига. Успехът на домакините можеше да бъде и още по-убедителен, но вратарят на испанците Тибо Куртоа направи няколко фантастични спасявания. Помогна и съдията Ищван Ковач, който не пожела да даде дузпа за “червените” за игра с ръка на Чуамени в наказателното си поле.

В крайна сметка Ливърпул спечели трите точки и се изкачи до 6-то място в класирането с актив от 9. Толкова има и Реал Мадрид. Така засега отборите с пълен актив в турнира са Байерн Мюнхен и Арсенал. Може да ги последва Интер при победа утре вечер.

Ливърпул водеше играта и имаше първото си много голямо положение в 10-та минута. Тогава Собослай намери МакАлистър на стрелкова позиция, но Куртоа отрази. Вратарят на Реал направи още по-впечатляващо отразяване в 27-та минута, когато бе оставен очи в очи със Собослай и инстинктивно отклони топката.

Малко след това бе най-скандалният момент в срещата. Собослай шутира от границата на наказателното поле и топката се отклони в ръката на Чуамени. Ищван Ковач беше категоричен и даде свободен удар. След това обаче прегледа ситуацията, за да види дали Чуамени не е бил вътре в наказателното поле. И това бе факт. Изненадващо обаче Ковач не даде дузпа, а освен това отне и свободния удар на Ливърпул.

До края на полувремето Куртоа показа класата си още два пъти, като спаси удари на Собослай. В заключителните минути на първата част и Реал имаше голям шанс. Белингам проби в наказателното поле и стреля от малък ъгъл между краката на Мамардашвили. Грузинецът обаче отрази.

Ливърпул започна силно и второто полувреме, но още по-силно играеше Куртоа. Белгиецът буквално спаси кожата на Реал след удари от близо с глава на Ван Дайк и Екитике. Французинът имаше още едва възможност минути по-късно, но Куртоа отново показа блестящия си рефлекс.

Така се стигна до 61-та минута, когато дори Куртоа нямаше никакви шансове. Собослай центрира от свободен удар, а Алексис МакАлистър с глава разпечата вратата на Реал - 1:0 за Ливърпул.

Единственото по-добро положение за Реал бе в 75-та минута, когато Мбапе бе изведен на добра позиция, но стреля покрай вратата. В 86-та минута Куртоа за пореден път разочарова нападател на домакините, като спаси удар отблизо на резервата Гакпо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com