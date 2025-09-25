Спорт

Левски с ключов ход за звездите си и Веласкес

След участието на "сините" в евротурнирите

25 сеп 25 | 12:54
380
Агенция Стандарт

Част от печалбата от участието на Левски в евротурнирите ще отиде за бонуси на Хулио Веласкес и щаба му, както и за „ключови фигури от състава“. Това обявиха от Левски, предава Тема спорт. 

Причина за финансови стимули има, защото определено представянето на континенталната сцена надхвърли очакванията, въпреки че отборът не успя да влезе в същинска фаза на ЛЕ или ЛК. Сините демонстрираха голям прогрес спрямо миналия сезон. 

В първата надпревара те елиминираха израелския Апоел Беер Шева, преди да бъдат отстранени от Брага с продължения. Във втория турнир сините се справиха с азербайджанския Сабах, накрая отпаднаха от силния отбор на АЗ Алкмаар.

„Паралелно с обслужването на стари задължения част от постъпленията се инвестират в клубни подобрения и инфраструктура, както и в подобрени условия за ключови фигури от спортно-техническия щаб и състава“, обявиха от Левски.

Задават се горещи трансфери в Левски
24 септември | 12:57
5810

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай