Левски с ключов ход за звездите си и Веласкес

Част от печалбата от участието на Левски в евротурнирите ще отиде за бонуси на Хулио Веласкес и щаба му, както и за „ключови фигури от състава“. Това обявиха от Левски, предава Тема спорт.

Причина за финансови стимули има, защото определено представянето на континенталната сцена надхвърли очакванията, въпреки че отборът не успя да влезе в същинска фаза на ЛЕ или ЛК. Сините демонстрираха голям прогрес спрямо миналия сезон.

В първата надпревара те елиминираха израелския Апоел Беер Шева, преди да бъдат отстранени от Брага с продължения. Във втория турнир сините се справиха с азербайджанския Сабах, накрая отпаднаха от силния отбор на АЗ Алкмаар.

„Паралелно с обслужването на стари задължения част от постъпленията се инвестират в клубни подобрения и инфраструктура, както и в подобрени условия за ключови фигури от спортно-техническия щаб и състава“, обявиха от Левски.

