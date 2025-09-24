Задават се горещи трансфери в Левски

Шефът на Левски Наско Сираков иска да детронира Лудогорец и да направи "сините" шампиони на България. Както е известно, Левски не е вдигал титлата от 2009 година с треньор Емил Велев-Кокала.

На „Герена“ не стоят със скръстени ръце и вече имат сериозни планове за зимната селекция. А това включва внимателно наблюдение на всеки един играч, който е попаднал в полезрението на „сините“.

Така се задава сериозна работа за скаутите, защото Левски ще стартира от Европа търсенето на попълнения за зимата. Очаква се още през този уикенд Красимир Петров и Георги Коруджиев да поемат към първата набелязана посока на континента.

По традиция „сините“ се насочват основно към пазара в Бразилия, а едва през миналата пролет имаха мисии в Португалия, Франция и Сърбия. Сега обаче нещата ще се променят и ще тръгнат в обратен ред. Първо ще бъде Европа, а след това – Бразилия.

Според запознати приоритетите ще бъдат да се намерят заместници на титулярите, които може да бъдат продадени. И то за много пари. Така на дневен ред изниква привличането на ляв бек. В момента титуляр там е Майкон. Бразилецът има договор със „сините“ до лятото но 2027 година, но в момента към него има доста сериозен интерес.

И той става все по-голям, защото Майкон и срещу Лудогорец показа, че на него винаги може да се разчита. „Той е душата ни“, обяви неслучайно изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров. Левият бранител бе открит почти случайно по време на визита на Красимир Петров в Бразилия.

През зимата той набеляза там Рилдо, който обаче до този момент продължава да се мъчи да стигне до първото си попадение. Иначе в Португалия бе харесал Андре Кловис. Нападателят обаче се размина с трансфер на „Герена“. Причината е цената, която му поставиха от Академико Визеу. Португалците не паднаха от 1 млн. евро. А от Левски са категорични, че на този етап може само да продават играчи на такава цена.

Със сигурност „сините“ ще търсят още един нападател, както и крила, пише "Мач Телеграф".

