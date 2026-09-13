ЦСКА се готви за съдбовни трансфери
Червените ще се подсилят с поне трима нови състезатели
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Червените ще се подсилят с поне трима нови състезатели
Наско Сираков иска да детронира Лудогорец
Още едни "орли" напират за вратаря на "Лудогорец" Владо Стоянов. Според авторитетното издание "Сабах" той е в списъка на "Бешикташ" за зимна селекция....