Веласкес взима важно решение за Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес ще вземе важно решение за "сините" за гостуването на Локомотив Пловдив. Срещата е в петък на "Лаута".

Веласкес пак ще остави извън групата каре чужденци - централния защитник Никола Серафимов, халфовете Патрик Мислович и Карлос Охене, както и на крилото Фабио Лима, пише "Тема Спорт".

Четиримата не попаднаха в сметките на испанеца и за домакинството на Лудогорец. Преди това трима от тях липсваха и за гостуването на Локомотив София, като единствено ганаецът бе сред 20-те. Причината не са контузии на изброените играчи, а просто няма място в състава.

В момента на „Герена“ няма футболисти, лекуващи травми или наказани такива. Все пак има малки шансове северномакедонският национал да намери място в групата за „Лаута“, но Веласкес за момента разчита като алтернатива на Кристиан Димитров и Кристиан Макун на капитана Вендерсон Цунами.

26-годишният Серафимов бе привлечен това лято, като все още чака официалния си дебют със синята фланелка. На три пъти той попадаше в групата – мачовете от плейофите срещу АЗ Алкмаар и победата в първенството над ЦСКА 1948 (2:1), но не се появи на терена. Северномакедонският бранител изпадна от групата за домакинството на Лудогорец заради влизането в нея на последното попълнение Акрам Бурас.

Ситуацията с останалите трима е известна от доста време. Охене, Мислович и Лима са ненужни на „Герена“ и сините се опитват да се разделят с тях. За момента обаче удрят на камък. Бразилецът дори минава за футболиста с най-висока заплата на стадион „Георги Аспарухов“. Договорите и на тримата изтичат след края на сезона, като желанието на Левски е те да бъдат прекратени преди това.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com