Не е истина. Къде отива внукът на цар Симеон

Княз Симеон Български, единственият син на княгиня Калина и испанския изследовател Китин Муньос, е приет от монасите на легендарния манастир Шаолин в китайската провинция Хенан, съобщава списание Hola!, цитирано от Вести.

От 12 ноември младият аристократ ще продължи обучението си по кунг-фу, развивайки физическа сила, умствена концентрация и духовна дисциплина – трите основни стълба на това древно изкуство.

Още през април княгиня Калина и Китин Муньос са посетили храма, където синът им ще живее през следващите месеци.

Симеон започва да тренира бойни изкуства още като дете в Мароко, а на 16-годишна възраст е обявен за глобален посланик на таекуондо в Южна Корея, след блестящо представяне на международното първенство Ханмаданг.

През изминалото лято княз Симеон за трети път участва и във военния лагер „Дон Пелайо“ в Ореа (провинция Гуадалахара, Испания), където премина обучение под ръководството на активни членове на Командването за специални операции.

Приемът му в Шаолин символизира нов етап в духовното и физическо развитие на младия представител на българското княжеско семейство – съчетание между военна дисциплина и източна философия.

