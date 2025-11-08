Левски се разделя със звездата си

Универсалният играч на Левски Майкон е в приповдигнато настроение преди Вечното дерби с ЦСКА. Срещата е днес от 15.00 часа на стадион "Васил Левски".

Левият бек, който през кампанията успешно се справя и като халф, е предизвикал сериозен интерес към него от страна на испанските Бетис Севиля и Алавес.

Двата отбора вече са попитали при какви условия могат да привлекат Майкон, към когото има интерес още от клубове от Франция, Италия и арабски свят, а от Левски са обявили, че цената на футболиста е 4 милиона евро.

Майкон е в иделна възраст - 25 години, а статистиките на BeSoccer през сезона му дават предимство при сравнението със сънародниците му на същата позиция - Дъглас Сантос от Зенит Санкт Петербург, Карлос Аугусто от Интер Милано, Кайо Енрике от Монако и Лусиано Жуба от Баия, който наскоро бе повикан от Карло Анчелоти в националния тим на Бразилия.

Майкон има договор с клуба до лятото на 2027 година. Ръководството обаче иска да го обвърже с дългосрочен контракт и води разговори за такъв. Причината е, че Майкон е най-конвертируемият играч на сините. През лятото за него бе отхвърлена оферта от френския Нант, която бе в размер на над 3 милиона евро.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com