"Военна обстановка" в центъра на София. Какво се случва

Бесни фенове се развилняха преди мача Левски - ЦСКА.

Организираните фенове на Левски тръгнаха за стадион „Васил Левски“ малко след 13:00 часа от НКП на „сините“ в центъра на София. Стотици запалянковци преминаха през Триъгълника на властта и предизвикаха сериозна шумотевица с много бомби и няколко димки.

Запалянковците са ескортирани от жандармерията и към 13:25 липсват сериозни инциденти.

Сборният пункт за "червените" пък е площад „Цар Иван Асен II“. Очаква се те да тръгнат за постъпите към Националния стадион след 13:30 часа.

Срещата Левски - ЦСКА започва в 15:00ч.

