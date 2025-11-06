Благой Георгиев призна за Стоичков

Бившият национал Благой Георгиев сподели спомени от началото на кариерата си, годините в Славия и поканата от Христо Стоичков за националния отбор, пред Sportal.bg

"Започнах на осем години. Баща ми ме остави на първата тренировка в Славия и оттогава сам си ходех до края, докато бях в клуба. Нямаше как да започна на друго място. След това и Левски, и ЦСКА, и други отбори ме искаха, но Венци не ме пусна. А и на мен не ми се ходеше, исках само в чужбина".

Той си спомня и за трудните първи години:

"Отначало имах големи проблеми. Не ми беше всичко по мед и масло. Старите футболисти доста се закачаха с мен, миех им бутонките, чистех шкафчетата. За мен това беше нормално. Трябва да има йерархия, която днес липсва. Може би затова футболът ни е на такова дередже, защото няма респект към по-опитните. След първия сезон нещата тръгнаха, а Владко Шаламанов беше човекът, който ми подаде ръка. Когато някой ти обърне внимание, значи е видял в теб нещо".

Споменът за първия му мач с националния отбор също остава силен:

"2004 година, срещу Хърватия. Преди дебюта на фланелката ми пишеше номер 7, но по време на мача я смених, защото в протокола бях записан с номер 15. Следващият мач вече играх със седмица, но дебютът ми беше с петнайсет".

Благой Георгиев разказа и забавна случка с Христо Стоичков:

"След два гола за Славия Венци ме извика в коридора и каза, че някой иска да ме види. Излизам и виждам Стоичков. Той ми каза: "Другиден си на лагер, взимам те в националния, но имам едно условие - трябва да се пострижеш." Аз отговорих: "О, не!" Той каза: "Избирай, или се постригваш, или не те взимам." Обърнах се и тръгнах към съблекалнята, но, разбира се, се пошегувах. Как няма да избера националния?".

