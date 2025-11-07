ФИФА с нова санцкия срещу роден гранд

ФИФА наложи нова санкция на пловдивския Ботев Пловди. Чрез нея на клуба се забранява да картотекира нови футболисти в рамките на три последователни трансферни прозореца. Решението е в сила от вчера, 6 ноември 2025, и вече е отразено в системата на Международната централа.

Така "жълто-черните" отнесоха второ подобно наказание в рамките на две седмици. Първото е заради непогасено задължение на предишното ръководство към бившия футболист на тима Абдулайе Траоре. Тази санкция продължава да е активна, наред с новата.

Подобни наказания са наложени и на Берое и Спартак Варна.

Заралии имат две активни забрани - последната е отпреди четири дни. "Соколите" от своя страна също получиха наказание през последните дни.

