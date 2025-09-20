Леко ужилване и Ливърпул триумфира в градското си дерби

Отборът на Ливърпул спечели с 2:1 домакинството си на Евертън,

с което се откри петия кръг за сезона във Висшата лига на Англия.

В герой за "червените" в мърсисайдското дерби се превърна

нидерландският полузащитник Раян Гравенберх,

който вкара гол и добави асистенция, а тимът на мениджъра Арне Слот вече има 15 точки в класирането, с които е едноличен лидер.

На "Анфийлд" домакините поведоха в десетата минута, когато Мохамед Салах намери навлизащия от втора линия Гравенберх и той с известна доза късмет прати параболична топка неспасяемо в далечния ъгъл на вратата на Джордан Пикфорд.

Ливърпул увеличи аванса си на 2:0 в 29-ата минута, когато Гравенберх асистира на Юго Екитике и французинът реализира четвъртия си гол за сезона.

През второто полувреме домакините свалиха много оборотите в играта си и това даде инициативата на Евертън.

"Карамелите" намалиха изоставането си в 58-мата минута чрез Идриса Гана Гей,

който с мощен шут в левия горен ъгъл не остави надежди на вратаря Алисон Бекер. Гостите обаче не успяха да използват инерцията и трябваше да се примирят с минималната загуба.

Поражението остави играчите на Дейвид Мойс на седмо място във временното класиране със 7 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com