Кристъл Палас унижи Ливърпул, Арсенал и Нюкасъл безгрешни

Ливърпул претърпя унизително поражение у дома с 0:3 от Кристъл Палас и отпадна от турнира за Купата на лигата в Англия. Това бе шестата загуба на „червените“ в последните им седем мача и първият път от 1934 г. насам, когато тимът губи с три гола разлика без да отбележи попадение в мач за местна купа на „Анфийлд“.

Междувременно Арсенал, Нюкасъл, Манчестър Сити и Челси се класираха без особени проблеми за четвъртфиналите.

Кристъл Палас – Ливърпул 3:0

„Анфийлд“ преживя вечер, която феновете ще искат да забравят. Исмаила Сар отбеляза два гола за гостите в рамките на четири минути между 41-ата и 45-ата, като първото попадение дойде след груба грешка на защитника Джо Гомес. Секунди преди почивката Сар удвои след отличен пас на Йереми Пино, а в 88-ата минута именно Пино оформи крайното 3:0.

Ливърпул игра без част от титулярите си, а младият Амара Нало бе изгонен в 79-ата минута – втори червен картон за него в рамките на едва два мача. Мениджърът Арне Слот призна пред Sky Sports: „Не е в стандартите на Ливърпул да губи шест от седем мача.“

Нюкасъл – Тотнъм 2:0

Шампионът в турнира Нюкасъл не срещна затруднения срещу Тотнъм и спечели с 2:0 пред бурната публика на „Сейнт Джеймс Парк“. Фабиан Шар откри резултата в 24-ата минута, а Ник Волтемаде удвои в 50-ата. „Много съм доволен. Видяхме характер и воля за победа от първата минута“, каза мениджърът Еди Хау, който направи няколко промени в състава, но тимът му запази идентичния си агресивен стил.

Арсенал – Брайтън 2:0

18-годишният Итън Нванери се превърна в героя на „Емирейтс“, след като откри резултата за Арсенал в 57-ата минута. Букайо Сака удвои в 76-ата и фиксира крайното 2:0 над Брайтън. Мениджърът Микел Артета определи вечерта като „много специална“: „Направихме 10 промени и играхме с футболисти, които никога не бяха играли заедно, но показахме дух.“

Суонси – Манчестър Сити 1:3

Манчестър Сити продължи уверено напред след победа като гост на Суонси с 3:1. Тимът на Пеп Гуардиола отново демонстрира дълбочината на състава си, използвайки широка ротация без да рискува крайния резултат.

Уулвърхямптън – Челси 3:4

Най-зрелищният мач на вечерта бе между Уулвърхямптън и Челси, завършил 3:4. Лондончани играха последните минути с човек по-малко, след като новото попълнение Лиъм Делап получи втори жълт и съответно червен картон. Въпреки това „сините“ запазиха преднината си и също се класираха за четвъртфиналите на турнира.

