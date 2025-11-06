Изненадваща новина за новия треньор на Лудогорец

Лудогорец ще има нов треньор за паузата за национални отбори, като кандидатите за горещия пост са сведени до четирима специалисти.

Двама са скандинавци - норвежец и швед, другите двама са испанци. Именно някой от тях ще има тежката задача да поправи счупеното от Руи Мота и да догони убедителния лидер в Първа лига Левски. "Сините" имат аванс от 11 точки пред разградчани, които са с мач по-малко, гостуване на Берое.

Според информация на Спортал, шампионите са намалили списъка от над първоначалните 30 профила на треньори през последната седмица. Новият наставник със сигурност няма да бъде обявен до края на тази седмица, като се очаква това да стане най-рано в началото на другата.

Причина за това е, че собственикът Кирил Домусчиев, който до края на седмицата е в чужбина, иска да бъде направен правилен избор и да пристигне специалист, с който орлите отново да започнат да играят добър и печеливш футбол. Нещо, което не им се случва последните месеци, като резултатите и класирането го доказват.

Разградчани се разделиха преди няколко дни с Руи Мота. 46-годишният португалец пристигна в Разград през лятото след доброто си представяне в арменския Ноа, но за 23 мача във всички турнири записа едва десет победи, осем равенства и пет загуби. Той вкара тима в групите на Лига Европа, където стартира с победа, но последваха две поредни поражения.

Ден след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948 на 27 октомври в Първа лига, той и щаба му, бяха освободени, след като орлите за първи път се оказаха на девет точки от лидера Левски и на шест от втория ЦСКА 1948.

На негово място застана Тодор Живоднов, който класира тима на 1/8-финал за Купата на България с гол в 90-ата минута срещу втородивизионния Черноморец Бургас, а през уикенда тимът завърши 0:0 с Черно море във Варна.

Както е известно, тази вечер шампионите гостуват на Ференцварош, който ги отстрани през август по пътя към групите на Шампионската лига, а Живондов ще води тима и срещу Арда през уикенда.

