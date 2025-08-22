Изненада за феновете! Ето кой подписа с ЦСКА

Френското крило Мохамед Брахими е седмият нов играч на ЦСКА през трансферното лято. "Армейците" обявиха, че той е подписал договор с клуба днес и се завръща в България след прекъсване от един сезон, в който игра за руския Факел (Воронеж).

26-годишният французин има опит по българските терени, тъй като е играл за четири различни родни отбора - Царско село, Нефтохимик (Бургас), Пирин (Благоевград) и "Ботев" (Пловдив), където се задържа най-дълго.

С "канарчетата" спечели Купата на България през миналата година - под ръководството на настоящия треньор на столичани Душан Керкез. Преди да пристигне у нас през 2020-а, Брахими е играл из по-ниските дивизии на родната си Франция.

През последния сезон роденият в Сент Етиен футболист записа общо 32 мача и 1 гол за Факел в Русия.

