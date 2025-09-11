Изненада! Валери Божинов с нова работа

Валери Божинов е започнал работа в клуб от Втора лига, пише БЛИЦ.

Носилият екипите на Ювентус и Манчестър Сити бивш голмайстор помага на Севлиево и на втория си баща Сашо Ангелов, който е начело на тима.

39-годишният Божинов изпълнява ролята на спортен директор.

Валери нееднократно е обяснявал, че силно желае да остане във футбола и след края на състезателната си кариера. Той вече беше помощник-треньор в Септември (София) и Добруджа (Добрич), а сега е с ключова роля в Севлиево.

Новакът във Втора лига е на 11-ото място към момента след само 1 победа в първите 7 мача в шампионата.

Част от Севлиево беше и Валери Божинов-младши. 17-годишният син на бившия нападател на Левски обаче премина в дубъла на Локомотив (Пловдив) и играе в Югоизточната ELITBET Трета лига.

БЛИЦ разбра още, че към Севлиево се присъединява и опитен футболист, минал през ЦСКА - крилото Едвин Джеси. 34-годишният нидерландец от ганайски произход се завръща в България, след като игра за "армейците" в периода 2018-2020 г.

