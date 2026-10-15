Веласкес определи състава на Левски за довечера

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес, определи групата за гостуването на НЕК Ниймеген. Мачът от II кръг на основната фаза на Лига Европа е тази вечер от 22:00 часа в Нидерландия.

Очаквано, от групата отпадна младият халф Асен Митков, който е с травма.

Цялата група на "сините":

Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Евертон Бала, Мазир Сула, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.