Гришо започва срещу чех в Мелбърн

Григор Димитров научи първия си съперник за тазгодишното издание на Откритото първенство на Австралия.



Най-добрият български тенисист и единствен наш представител в основната схема ще стартира с мач срещу чеха Томаш Махач в първия кръг в Мелбърн, където битките в основната схема ще се проведат от 18 януари до 1 февруари.



До момента двамата са излизали един срещу друг само веднъж, а споменът от този мач е горчив за българина – Махач надделя след обрат на осминафиналите във Виена през 2024 година с 6:7(5), 6:4, 6:3.

Пътят на Гришо нататък изглежда още по-предизвикателен, тъй като във втория кръг той може да срещне Стефанос Циципас. Гръцкият ас, който е финалист в Мелбърн от 2023 г., започва участието си срещу Шинтаро Мочизуки.

Ако Димитров успее да премине тези тежки изпитания, в трети кръг най-вероятният му опонент ще бъде Лоренцо Музети, който стартира срещу Рафаел Колиньон.

За Гришо това ще бъде 16-о участие в този турнир от Големия шлем като най-доброто му постижение е полуфиналът през 2017 година.

Защитаващият титлата си в Австралия Яник Синер ще играе в първия кръг срещу Юго Гастон.





