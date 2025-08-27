Гришо изчезна. Къде отиде?

Григор Димитров освен от тенис турнирите отсъства напоследък и от социалните мрежи. Голямата ни звезда, който беше натрупал 1,1 милиона последователи в Инстаграм, в момента няма активен профил.

За сметка на това приятелката му Ейса Гонсалес не спира да се вихри в интернет пространството, където наред с информацията за последните си филмови роли и рекламни договори споделя и такава за личния си живот.

Последната й публикация е обща снимка с Гришо, на която 35-годишната мексиканка го гледа влюбено. Последователите й в Инстаграм са цели 8 млн., което я вкарва в категорията на мегаинфлуенсърите и означава, че тя печели минимум по $10 000 за всеки свой спонсориран пост, припомнят от telegraph.bg.

Явно покрай Димитров Eйса отблизо следи тениса, защото използва профила си, за да поздрави единствената си сънародничка в основната схема на US Open Рената Сарасуа, която в I кръг хвърли бомбата.

Световната №71 удържа невероятен обрат с 6:7 (10), 7:6(3), 7:5 над действащата шампионка от Australian Open и №6 в ранглистата Мадисън Кийс (САЩ). Това е най-голямата победа в кариерата на 160-сантиметровата Сарасуа.

